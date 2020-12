House of the Dragon, la nueva serie del universo Game of Thrones, confirmó a tres actores principales

El éxito de la serie de Game of Thrones llevó a HBO a expandir el universo y hace un tiempo anunció la precuela llamada House of the Dragon. Desde ese día que los fans cuentan los días para poder ver la nueva entrega, la cual cada vez está más cerca.

Es que ahora por medio de la cuenta de Twitter oficial de la franquicia se confirmaron a tres de los actores que darán vida a los personajes principales. Se trata de Olivia Cooke (Samantha Cook en Ready Player One), Emma D’Arcy (Astrid en Truth Seekers) y Matt Smith (Undécimo Doctor en Doctor Who).

Marvel anuncia que no reemplazará a Chadwick Boseman en "Pantera Negra 2" El estudio explicó que se centrará en otros personajes pues planea respetar el legado del fallecido actor.

Según dio a conocer HBO, Cooke interpretará a Alicent Hightower, "la hija de Otto Hightower y la mujer más hermosa de los Siete Reinos", mientras que D’Arcy la princesa Rhaenyra Targaryen, "la primogénita del rey". Smith, en tanto, dará vida al príncipe Daemon Targaryen, "el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete que posee la verdadera sangre del dragón".

El que ya estaba confirmado para este nuevo spin off de Game of Thrones es Paddy Considine (el sacerdote John Hughes en Peaky Blinders), quien interpretará al Rey Viserys I Targaryen.

Finalmente, la empresa de entretención confirmó a Clare Kilner, Geeta Patel y Greg Yaitanes, como directores para el primer ciclo. Las grabaciones comenzarán en 2021, siempre y cuando la pandemia del coronavirus lo permita.