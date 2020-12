Loreto Aravena: "Por pololear con un Luksic… perdí toda credibilidad en la palestra pública"

La actriz Loreto Aravena se refirió a las críticas que ha recibido después de que se hiciera pública su relación con el actual director ejecutivo de Canal 13 Max Luksic, quien es hijo de Andrónico Luksic Craig, empresario que lidera uno de los grupos económicos más poderosos del país.

"Por pololear con un Luksic… perdí toda credibilidad en la palestra pública", expresó la actriz de nutrida trayectoria en Canal 13, en entrevista con The Clinic. "Desde que empecé esta relación me han tratado muy mal", agregó.

Respecto a los dardos que ha recibido por esta relación, Aravena relató que "me dicen 'interesada' en las redes sociales. Que he estado con él por la plata. Que me ayuda. Y yo llegué al 13, el 2008, a hacer la teleserie Preciosas. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer".

La intérprete de Claudia Herrera en "Los 80" fue más allá y sacó a relucir su posición política para contrarrestar a quienes la critican por estar de pareja con un integrante del clan Luksic.

"Soy de izquierda. Mi familia es de izquierda. Mi papá es primo de Carmen Gloria Quintana, la mujer que quemaron. Tengo familiares que se fueron al exilio. Y, claro, ahora me juzgan por pololear con Max", declaró.