Oriana Marzoli las emplumó contra Gala y el "Huaso" Isla: "¡No lo quiero! Nunca me casaría con ese señor"

La chica reality Oriana Marzoli, quien fue claramente enemiga de Gala Caldirola en "¿Volverías con tu ex?", nuevamente sacó a colación la pésima relación con la española y ahora además, lanzó dardos contra su marido, Mauricio Isla.

En su programa virtual, "Algo pasa con Oriana", aseguró y requetecontra juró que no le tiene envidia a Gala por estar casada con un futbolista y tener una hija.

“Los chilenos me dirán: ‘Ay, qué envidiosa eres, porque ella ha conseguido al amor de su vida y tiene una hija, y está casada con un millonario’, bueno, eso de millonario lo pongo un poco en duda. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme”, sostuvo.

Hasta ahí ya…todo normal, pero después le bajó la Oriana que todos conocen. “A cualquier persona le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casada y enamorada. Yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no, solo sé que yo no quiero una hija, en la buena por su hija, ni yo quiero estar casada con ese señor, no, gracias, ¡llévatelo!, ¡no lo quiero! Nunca me casaría con ese señor", dijo.