Pamela Díaz dio duro consejo a su "pipol": "No tengan hijos"

Pamela Díaz hace noticias todos los días, pero esta vez fue un particular y duro consejo a su "pipol".

En conversación con Pancho Saavedra en su live de Instagram, la exfigura de CHV relató sobre su concepto de la maternidad. El conductor sostuvo: "te sientes una mujer profundamente afortunada y feliz de tener los hijos que tienes, me imagino. ¿Qué significa la maternidad para ti?". Pero la respuesta contundente fue un: "No".

“Estoy cansada. ¿Sabes lo que es estar con estos cabros todos los días? Es más, toda la pipol, hay tres mil personas conectadas, les quiero decir: no tengan hijos. Es un cansancio. Tienen que trabajar por obligación y no solamente por ustedes. Tiene cosas muy lindas, pero de verdad que… (Trini) Tiene 19, salió de cuarto medio y tiene un genio… Yo le digo ‘Trini, viene la graduación y la cuestión’. ‘¿Y?, qué lata, no quiero ir, que fome, hazlo tú poh’".

Además, Díaz hizo su análisis con respecto a cómo son los hijos en la actualidad. "Que los cabros de hoy día, no sé si les pasa a todos los que nos están mirando, yo siento que uno era más aperrado. Por ejemplo, quería algo, yo iba y tocaba la puerta: ‘Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y ayúdenme’. Yo iba a casting de rubias po’, si soy idiota, pero yo quería trabajar", aseguró.

La modelo ya había confirmado que no quiere tener más hijos, consultada sobre este tema reiteradamente, debido a su relación con Jean Philippe Cretton.