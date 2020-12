Rumpy presenta exposición de sus pinturas: sus obras van de los 500 mil a los 2 millones

Roberto Artiagoitia, más conocido como el Rumpy, estrenó recientemente la exposición de pinturas "Yo tu ella", con 30 obras que desarrolló en su mayoría durante la pandemia.

Las obras son exhibidas en la Galería Montegrande, en donde el locutor radial del emblemático "El chacotero sentimental" es descrito como "pintor autodidacta hace más de 25 años, formado en los talleres La Quilla en Ñuñoa, cultivando de forma constante diversos formatos y técnicas. Ha expuesto individualmente en el Centro Cultural Agustín Ross en Pichilemu, en la sala de arte del Teatro del Puente y en la galería 'aquí' en Santiago en 2019".

En el sitio web se pueden adquirir las pinturas, cuyos valores van desde los 500 mil a los 2 millones.

"Me parecen bonitos"

Las obras del Rumpy llamaron la atención en las redes sociales, convirtiendo al locutor radial y cineasta en tendencia en Twitter.

En el diario La Cuarta en tanto, consultaron al fotógrafo Jordi Castell y al exMekano y pintor Philippe Trillat sobre qué les parecía las creaciones.

"Desde que conozco al Rumpy que él pinta; de hecho, las primeras cosas que vi eran bonitas y con una técnica súper bien trabajada, así que no me sorprende. Y tampoco me extraña que esté transitando de una disciplina a otra, se desenvuelve en diferentes formatos con harta soltura", sostuvo Castell.

"Me parecen bonitos, son conceptuales, limpios, depurados y marcan la diferencia del tipo de pintura que se está haciendo actualmente", agregó.

Por su parte Trillat, quien es recordado como exintegrante del programa Mekano, afirmó que "claramente, el tema que habita en su muestra es la sexualidad, una temática ampliamente abordada en el mundo de las artes a lo largo de la historia. El asunto es, ¿qué quiere decir? ¿Dónde habita su obra? ¿Realmente ve la sexualidad así? Creo que no, porque en nuestros días, más que nunca, la sexualidad retratada va más allá de la imagen de genitales, y los nuevos códigos y recursos visuales son mucho más profundos".

"Su trabajo es una 'ironía sugerente', especie de negación que utiliza este primitivismo (tan abarcativo) para explicar que la sexualidad no es sólo eso. Su muestra, acompañada de palabras, títulos abiertos y preguntas existenciales, recubre de manera inteligente algunas inconsistencias que tienen que ver con la experiencia de pintar, pero que no alcanzan a anular su obra, al contrario, también es un recurso", remató.