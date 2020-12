FKA twigs confesó haber sido víctima de violencia y abuso de Shia LaBeouf

FKA twigs demandó en la Corte Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, a Shia LaBeouf por constantes conductas violentas y abuso sexual durante el año que estuvieron juntos como pareja, haciendo pública la denuncia para buscar "ayudar a otras personas y decirles que no están solas".

La cantante confesó a The New York Times que "me gustaría ser capaz de crear conciencia sobre las tácticas que utilizan los abusadores". Algo similar a lo que compartió en su cuenta de Instagram, donde aseguró que "al compartir mi experiencia realmente pueda ayudar a otros a sentir que no están solos y arrojar algo de luz sobre cómo pueden ayudar aquellos que puedan estar en una relación abusiva".

Regalo de Navidad adelantado para los fans: Taylor Swift lanza segundo disco inédito del año La cantante estadounidense ya había lanzado "Folklore".

En la demanda, la interprete de éxitos como "Ego Death" y "Two Weeks", incluyó una larga lista de situaciones de agresiones y amenazas, como querer hacer chocar un vehículo en el que ambos transitaban, además de recibir golpes y violencia psicológica, junto con una denuncia de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual de la cual él tenía conocimiento.

Al respecto, el actor protagonista de la saga de Transformer, reconoció los hechos en el mismo medio, asegurando que "he sido abusivo conmigo mismo y con todos alrededor mío durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado por ese historial y lo siento por aquellos a quienes les hice daño".

"Las estadísticas sobre relaciones violentas interpersonales y abusivas domésticas son impactantes y durante el covid he estado realmente ansiosa, porque sé que muchas víctimas habrán quedado literalmente atrapadas con sus abusadores sin alivio ni forma de salir", reflexionó FKA twigs.

Por lo mismo, la cantante aseguró que "mi segunda peor pesadilla es verme obligada a compartir con el mundo que soy una sobreviviente de violencia doméstica. Mi primera peor pesadilla es no contárselo a nadie y saber que podría haber ayudado incluso a una sola persona al compartir mi historia".

FKA twigs compartió su experiencia en una relación abusiva con Shia LaBeouf para "realmente ayudar a otras"