Camila Recabarren impacta en Instagram con su radical cambio de look

Camila Recabarren vuelve a sorprender en redes sociales con un cambio de look. Esta vez la modelo compartió en Instagram algunos registros de su nueva apariencia.

Desde hace varias semanas la ex chica reality venía luciendo una cabellera corta, sin embargo en esta ocasión decidió ir más allá. Esta vez Camila Recaberren apareció rapada y platinada.

En uno de los registros que compartió para exhibir su nuevo look, la ex Miss Chile utilizó un particular filtro, lo que impactó a sus seguidores.

En ese contexto, la modelo recibió numerosas críticas. Ante ello, la propia Recabarren pidió respeto. "Lo estoy mostrando, no estoy pidiendo su opinión, y si la van a dar den la con respeto", manifestó a través de historias de Instagram.

Mira el nuevo look de Camila Recabarren ¿Qué te parece?: