Fin de "Sigamos de largo": Maly Jorquiera confirma su salida de Canal 13

Hace un par de semanas, Canal 13 confirmó la salida de Francisca García Huidobro de Canal 13. Ahora se suma su compañera de labores en el programa nocturno, la actriz Maly Jorquiera, fue ella quien dio los detalles de su salida en una entrevista a LUN “No me van a renovar contrato debido a que ‘Sigamos de Largo’ no sigue de largo. No hay más proyectos en el canal donde puedan ponerme. Desde el 31 (de diciembre) empiezo a ver otros horizontes”. Lo que viene a confirmar el término del espacio en el que también participa Sergio Lagos.

Y, sobre el futuro del ex animador del Festival de Viña, fue García Huidobro quien dio luces anoche durante una transmisión en vivo que realizó desde su Instagram, donde estaba respondiendo las preguntas de la gente. Ya que aseguró que no tenía la certeza, pero que creía que Lagos correría la misma suerte. Ante la pregunta de si es verdad que el periodista emigrará a TVN, afirmó que eso debería responderlo él. Eso, ante los rumores que ya tiene conversaciones con la señal estatal para animar un programa de talentos.