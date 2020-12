Atención fanáticos de Marvel: estos son algunos avances de los anuncios realizados en el "Disney Investor Day"

Pese a la pandemia, Disney no se detiene. Y su plataforma de streaming Disney+ se transformó rápidamente en un motor poderoso de la compañía. Al menos así se vio durante los anuncios del "Disney Inversor Day".

The Walt Disney Company dio a conocer sus próximos ambiciosos pasos hacia la expansión global del servicio de streaming, con nuevos detalles sobre el futuro de sus servicios Direct-To-Consumer Disney+, Hulu e ESPN+; un primer vistazo de Star, su próxima marca internacional de contenido de entretenimiento general, y avances de un excepcional catálogo de contenido completamente nuevo.

Bob Chapek, Executive Officer, The Walt Disney Company, y Bob Iger, Executive Chairman and Chairman of the Board, dirigieron el evento virtual que incluyó presentaciones de los líderes de los equipos de contenido y distribución de la compañía. Y recordemos que actualmente Disney tiene en sus manos a Marvel. ¿Qué sorpresas nos traerá el mundo de los superehéroes?

Los anuncios de Marvel Studios: estos son los adelantos en video

Marvel Studios compartió sus planes para la expansión y el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, revelando detalles sobre el nuevo contenido tanto para Disney+ como para cines. Te dejamos los adelantos de algunos:

"Loki"

"WandaVision"

"Ms. Marvel"

"Falcon y el Soldado de Invierno"

"Ironheart"