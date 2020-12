La tierna y divertida conversación de una niña con Daniel Matamala durante el eclipse

Daniel Matamala estuvo este lunes en Puerto Saavedra en la Región de La Araucanía, en pleno eclipse solar.

Mientras transmitía el fenómeno por CNN Chile, el periodista protagonizó una tierna y divertida conversación con una niña, la cual rápidamente se viralizó.

"¿Alcanzas a ver algo del sol?", le preguntó Matamala a la menor.

Eclipse: ovejas se fueron a acostar pensando que era de noche en Caburgua El registro quedó grabado por unas mujeres, que vieron a los animalitos trasladándose a sus establos para pernoctar.

"Si, es súper bacán, aunque esperamos el otro eclipse cuando estaremos todos muertos", respondió.

"No, tú no. Tú no te preocupes, vas a alcanzar a ver el próximo eclipse", le señaló Matamala. "¿Y tú?", replicó la niña.

"Yo soy muy viejo, así que no", le respondió Matamala.

"Tranquilo, espero que algún día hagan un experimento para sobrevivir", remató la menor.

Finalmente, Matamala agradeció entre risas a su entrevistada, destacando "los buenos deseos de esta niña".

Cabe mencionar que el próximo eclipse que se verá en territorio nacional será en la Región de Aysén en 2048.

Revisa la conversación de Daniel Matamala con la niña