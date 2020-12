Grace Lazcano fue encarada en Twitter por mensajes antiguos: "No me van a amedrentar"

Claudio Borghi fue blanco de críticas en redes sociales luego de hacer un comentario sobre la apariencia física de una juez de línea en medio de una transmisión del partido entre Colo Colo y La Serena, luego que Grace Lazcano lo calificara como "innecesario".

Pero no quedó ahí, ya que algunos usuarios de Twitter le recordaron mensajes de hace más de ocho años a la periodista de ESPN, donde trataba de manera despectiva a la Universidad de Chile, al ser reconocida hincha de Universidad Católica, pero además con calificativos machistas y apologías a la violación. Algo por lo cual ya pidió disculpas.

"No sacan nada sacando tuits antiguos, no me van a amedrentar, si es lo que quieren. Fui hincha al igual que todos y todas en un momento y fue antes de siquiera dedicarme al periodismo deportivo", aclaró en la misma red social y agregó que "he aprendido y evolucionado con el paso del tiempo, por eso ser la mejor versión de mí misma es lo que busco".

Sobre el contenido machista de sus mensajes, aseguró que "esas referencias fueron parte de una Grace que sabía poquísimo de la vida, del respeto hacia la mujer (incluso hacia mí misma). Por mis mismos errores con el uso del lenguaje es que para mí es tan importante esto".

Rápidamente fue cuestionada que si tenía "tejado de vidrio" no debería dar clases de moral, pese a la gran cantidad de tiempo que pasó desde esas publicaciones y los avances en materia de igualdad de género, por lo que Lazcano reconoció que "sí, todos tenemos 'tejado de vidrio'. No pretendo darle clases a morar a nadie. Pero así como hablaba sin pensar en base a conceptos y lenguaje malamente normalizados en el fútbol, pude ver mis errores y enmendarlos. Doy la cara y no me escondo. Sépanlo, también".

Finalmente, la también ex rostro de CDF le agradeció a quienes recordaron dichos tuits, ya que "muchas personas lo siguen diciendo, cantando y aplaudiendo. A esa edad saltaba en la galería y no lo veía ni me lo cuestionaba. Menos mal entendí y aprendí. Buena semana".

