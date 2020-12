Sia se suma a acusaciones contra Shia LaBeouf y lo acusa de ser un "mentiroso patológico"

Sia acusó a Shia LaBeouf de ser un "mentiroso patológico", afirmando que el actor "me engañó para tener una relación adúltera diciendo que era soltero".

Esto luego que hace unos días la cantante británica FKA twigs presentara una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles contra el intérprete por agresión sexual, abuso e infringirle angustia emocional.

La intérprete señaló al respecto al New York Times que "me gustaría ser capaz de crear conciencia sobre las tácticas que utilizan los abusadores".

FKA twigs confesó haber sido víctima de violencia y abuso de Shia LaBeouf La cantante demandó al actor en la Corte Superior de Los Ángeles en Estados Unidos por una relación abusiva, además de haberle contagiado una enfermedad de transmisión sexual.

Por su parte, la cantante Sia señaló a través de su cuenta de Twitter que "yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, que me engañó para tener una relación adúltera diciendo que era soltero".

"Creo que está muy enfermo y siento compasión por él y sus víctimas. Solo debes saber, si te amas a ti mismo, mantente a salvo, mantente alejado", expresó.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1 — sia (@Sia) December 13, 2020

Posteriormente, realizó otro tuiteo indicando que "además, te quiero @FKAtwigs. Esto es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti".

Also I love you ⁦@FKAtwigs⁩ This is very courageous and I'm very proud of you. FKA Twigs Sues Ex-Boyfriend Shia LaBeouf for Sexual Battery – Variety https://t.co/qnVhrwTbjh — sia (@Sia) December 13, 2020

"Lo siento @Sia. Esto refuerza por qué tuve que compartir públicamente mi experiencia. Necesitamos apoyarnos unos a otros", respondió por su parte FKA twigs.

i'm sorry @Sia this reinforces why i had to publicly share my experience. we need to support each other <3 https://t.co/0s5BJ9c7t3 — FKA twigs (@FKAtwigs) December 13, 2020

"Te quiero también Sia, eres una inspiración y gracias a todos por su amor y solidaridad < 3″, agregó.

love you back @Sia you're an inspiration and thank you everyone for your love and solidarity <3 https://t.co/eqcf3OAsnM — FKA twigs (@FKAtwigs) December 13, 2020

Cabe recordar que en su demanda contra Shia LaBeouf, FKA twigs incluyó una larga lista de situaciones de agresiones y amenazas, junto con una denuncia de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual de la cual él tenía conocimiento.