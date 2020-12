Quedó la grande en "Yo Soy": imitador de José José acusa censura tras ser eliminado

"Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo". Así comienza la acusación que realizó la noche de este domingo, Joaquín Serrano, el imitador de José José en "Yo Soy", de Chilevisión.

Luego de su eliminación, el joven de 14 años entregaba un mensaje, pero de pronto fue sacado de pantalla, tras lo cual acusó censura y además, hizo graves acusaciones.

Me censuraron

Yo hable me defendi y me cortaron todo

Le dije al jurado lo que pensaba me cortaron, como manipulan las cosas, como a un niño de 14 años lo dejan opinar me siento defraudado de este programa y molesto por que ya no estamos en dictadura para censurar #GalaYoSoy — Joaquin Serrano imitador de José José el príncipe. (@joaquinserrano0) December 14, 2020

"Le dije al jurado lo que pensaba me cortaron, como manipulan las cosas, como a un niño de 14 años lo dejan opinar me siento defraudado de este programa y molesto por que ya no estamos en dictadura para censurar", termina uno de sus tuits.

Pero esa la no es la acusación más grave, sobre el programa que anima Jean Philippe Cretton y Millaray Viera. Porque además, el doble de Tom Jones, aseguró que el imitador de José José, "vio incluso las personas que quedaban eliminadas antes de la competencia.. En las planillas dd producción.. No pensé que esto se filtraría.. Pero el mismo ya la largo.. Soy testigo de lo que te informo", ante el cual el talento eliminado la noche de este domingo, le hizo retuit.