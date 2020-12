"Yo Soy": otros imitadores se suman a fuertes críticas al programa

Luego de lo ocurrido la noche de este domingo en la gala de "Yo Soy" de Chilevisión, han aparecido más acusaciones en contra del programa, por parte de otros eximitadores.

El doble de José José fue eliminado este domingo y en el momento de su despedida, fue sacado de pantalla, por lo que acusó censura.

Mediante sus redes sociales, Joaquín Serrano (14), indicó en su Twitter que "le dije al jurado lo que pensaba me cortaron, como manipulan las cosas, como a un niño de 14 años lo dejan opinar me siento defraudado de este programa y molesto por que ya no estamos en dictadura para censurar".

El joven de 14 años, aseguró además que vio en planilla el nombre de quienes abandonarían el programa, antes de las presentaciones.

Y anunció que hoy a las 21.00 horas hará un live a través de su Facebook, en donde dará a conocer más detalles.

OTROS IMITADORES INDIGNADOS

También se integró a la polémica el imitador de Tom Jones, quien fue eliminado hace algunas semanas. Él dio a conocer el origen del enojo. Acusó que Serrano vio en la planilla de la producción los nombres de los artistas eliminados.

Y también la imitadora de la cantante española Amaia Montero tuvo palabras en contra del show. En sus redes sociales criticó a la producción del programa, por nunca subir sus videos a redes sociales y de constantes equivocaciones.

Y la mía? Nadie la pronuncia !!! Cambie todo mi pelo .. y ..ya no importa ! Nunca me pronuncian en nada ..siempre me sentí menospreciada.. ni mis videos subieron. en fin… Ya paso . — Amaia Montero Yo Soy.Chile (@yo_amaia) December 14, 2020

Pero además en su Instagram también realizó otra denuncia: