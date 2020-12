"José José" de "Yo soy" y trato con jurado: Vodanovic era "el más simpático" y Myriam Hernández "siempre fue como más diva"

Joaquín Serrano, el imitador de "José José" en "Yo soy", acusó el domingo en la noche que fue censurado en el programa.

"Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba me cortaron, como manipulan las cosas, como a un niño de 14 años lo dejan opinar me siento defraudado de este programa y molesto por que ya no estamos en dictadura para censurar", indicó a través de su cuenta de Twitter luego de ser eliminado del espacio.

"José José" de "Yo Soy" siguió con sus críticas al programa: "No nos ayudaron en nada" El joven Joaquín Serrano aseguró que vio cinco participantes en una lista de eliminados, además que nuca recibieron clases de cantos o interpretaciones.

En tanto, el lunes realizó un Facebook Live en donde el joven cantante señaló que "no nos trataron con el mejor de los respetos" y que "nunca existió la academia de 'Yo Soy".

De igual manera, afirmó que el programa "estaba pauteado desde la primera vez que nos presentamos. Ahora que estamos afuera y está todo grabado nos dimos cuenta, lamentablemente no nos levantamos antes".

Eso sí, valoró que "me pude dar a conocer, hacer esto que me gusta y a impulsar mi carrera. Quizás no lo hicieron de la mejor manera".

Trato con el jurado

Serrano fue consultado en su transmisión sobre cómo era el jurado fuera de pantalla.

"El que era más simpático era don Antonio Vodanovic. Que siempre se acercó a conversar con nosotros dentro y fuera del set", expresó.

También indicó que "Cristián Riquelme, dentro del set, era muy buena onda, pero fuera del set no se acercaba a hablarnos, uno lo quería saludar y no saludaba. Se subía a su camioneta y se iba".

Por último, afirmó que "Myriam Hernández, la verdad, siempre fue como más diva. Se alejaba de nosotros, solamente decía 'hola"".

La verdad solamente pude sacarme una foto con ella y no tenía ningún contacto con nosotros", remató "José José".

"José José" realizó nuevas críticas al programa "Yo Soy"