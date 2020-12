Renovaciones de contrato: El complejo fin de año de los rostros

Atrás quedaron los fines de año en que la grúa de los canales se movía aceleradamente y con importantes sumas de dinero de por medio. El nuevo escenario que atraviesa la televisión, también puso en jaque el futuro de varias figuras que se quedaron sin contrato. Algunas sin proyectos en carpeta, otras con nuevas condiciones que son inferiores a las que tenían.

Canal 13 ha sido uno de los canales que mas ha sufrido variaciones en este período: la primera en confirmar su salida de la estación por no renovación del contrato fue Francisca García Huidobro, que tras dos años en la estación no fue contemplada para nuevos proyectos. La animadora por ahora, no tiene nuevos proyectos televisivos. Lo mismo pasó con su compañera en "Sigamos de largo", Maly Jorqueira que también fue comunicada la semana pasada que el espacio no continuaría y tampoco hay nuevos proyectos para ella. Por ahora, la actriz manifestó que si bien, ha recibido llamados de otros canales, se quedará sin hacer nada en una etapa inicial. Mientras que el tercero del grupo, Sergio Lagos mantiene contrato hasta febrero del 2021 y la negociación también está entrampada, ya que el animador está negociando para un programa de talentos en TVN por lo que no llegaría a acuerdo con la estación de Luksic. Quien ya emigró a la señal estatal es la periodista Constanza Santa María que también aprovechó una ventana en su contrato para irse. Esta clausula a la que también apeló Diana Bolocco en su momento, estipula que si la oferta económica de la competencia es mayor, puede salir.

En CHV en tanto, ya renovaron su contrato Jean Philippe Cretton y Millaray Viera. Mientras que Pamela Díaz no corrió la misma suerte. En la televisora, las negociaciones se vieron aplazadas puesto que se estaba esperando que se concrete la venta del canal y por consecuente, llegue una nueva administración. En ese sentido, Julio César Rodríguez que es el principal rostro de la estación, continuará a cargo del matinal el próximo año. Quien sí podría emigrar es Macarena Pizarro, que está siendo tentada para ocupar el espacio de Santa María en Canal 13.