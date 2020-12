Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este jueves 17

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Debes estar convencido de que las decisiones que has tomado y de todo lo que has pasado en tu vida tiene un propósito. No pienses en el pasado, necesitas estar lo más presente.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Ya estuviste un buen período de tiempo enfocado en ti, ahora comenzarás a pensar también en los otros, a escucharlos más y también a trabajar en mejorar relaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Es muy importante que no descuides tu salud mental y física, si sientes malestares no esperes a sentirte peor para asistir al médico.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Concéntrate en ti, eres capaz de lograr e iluminar tu camino. Valora a esas personas que siempre están, sin importar la situación que estás viviendo.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Es primordial que cuides tu salud física y emocional, darte una pausa y hacer aquello que disfrutas y te libera del estrés de la vida cotidiana.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Si bien el trabajo te entusiasma mucho, estás esperando que lleguen pronto esos días de descanso merecido, paciencia los días pasan volando.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Es importante que mantengas siempre tu tranquilidad y equilibrio, todo saldrá bien, debes tener presente que las cosas siempre pasan por mejor.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Sabes tomar decisiones con inteligencia, si se presenta alguna situación inesperada debes mantener la tranquilidad y tener confianza en ti.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Debes aprovechar todas las oportunidades, es un excelente momento para comenzar a generar abundancia infinita, en todo sentido.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

No te decepciones ni esperes nada de nadie, concéntrate en ti, tú solo eres capaz de lograr iluminar tu camino. Agradece a esas personas que están junto a ti, sin importar cómo.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Tendrás que comenzar a buscar nuevos enfoques para el año que viene, porque se te estará pidiendo equilibrio, responsabilidad y tener tu vida completamente en orden.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Estás intentando estar en calma y los planetas te están ayudando para que sea así, tendrás la oportunidad de poder potenciar también tu lado más sentimental.