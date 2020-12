Tom Cruise estalla en rodaje de "Misión Imposible" contra dos trabajadores por no cumplir distanciamiento social

Tom Cruise estalló en pleno rodaje de la séptima parte de "Misión Imposible" luego de brindar un enfurecido reto a dos miembros del equipo que no habrían cumplido con el distanciamiento social en plena pandemia de coronavirus.

En un audio dado a conocer por el diario inglés The Sun, se escucha al actor totalmente enojado contra los dos trabajadores, advirtiéndoles que "si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos".

Acorde al medio, la molestia de Cruise radica en que dos miembros del equipo no habrían respetado las medidas de distancia mientras veían unas imágenes en un computador.

"Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende?", expresa el intérprete.

En el reto, apunta a miembros del equipo y señala que la actitud de uno "les va a costar el trabajo".

"¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? Eso es. Eso es. Confío en que ustedes lo harán", expresó.

Cruise afirma además en el audio que "somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta".

"Pueden contárselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria!", remató.

Listen to Tom Cruise as he screams and swears at crew on Mission Impossible in Covid rant https://t.co/EdP8zc5wDB

— The Sun (@TheSun) December 16, 2020