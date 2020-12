Se murió la flor: Camila Andrade terminó con Ignacio Casale

Camila Andrade hace muy poco que mostraba fotos de su amor con el campeón del Rally Dakar en dos ocasiones, Ignacio Casale…pero la flor murió.

En conversación con Jordi Castell, quien fuera Miss Chile en 2013, reveló el término de la relación.

“Sí, estaba pololeando. Pero terminé y ahora estoy soltera”, dijo Andrade.

El fotógrafo arremetió y le dijo: "ahora igual es rico tener la libertad que tú tienes en este minuto. La libertad de estar soltera. O, que también es completamente válido, si pinchas con dos o tres a la vez y haces casting, ¿cuál es el problema?”.

Y la modelo respondió: “Sí, ningún problema. Mientras uno esté contento, feliz y pasándolo bien, de eso se trata. La vida es para pasarla bien, pero con o sin pareja. Cuando lo estás pasando mal o está siendo un sacrificio para ti, estás mal, ese no es el camino. Estando soltera o al lado de alguien es súper importante al final la sanidad mental, o la paz. Es vital. Yo lo he ido aprendiendo heavy”.

“Pero hoy en día me siento tan realizada, que no significa que no pueda estar en pareja, por supuesto que sí. Si alguien llega a mi vida y entiende que estoy mis proyectos, que estoy feliz, que estoy haciendo mis cosas, maravilloso”, dijo Andrade.