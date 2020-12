Debuta "Wonder Woman 1984", la película que podría salvar o hundir a la industria cinematográfica

Hace un año Hollywood celebraba grandes cifras en ventas. No es para menos, tal como había sido la tónica hasta ese momento, la industria cinematográfica seguía teniendo buenos resultados. No por nada, aunque tuvo una leve baja respecto a 2018, el 2019 Norteamérica -específicamente Estados Unidos y Canadá- sumó 10 mil 500 millones de dólares en recaudación. Además de eso, a los gigantes del mercado, como el Reino Unido y Japón, se sumaba cada vez con más fuerza China.

Pero luego, el mundo -no sólo del cine- se vio atrapado por la pandemia del coronavirus y su futuro auspicioso se convirtió en una seguidilla de cancelaciones de los grandes blockbusters del verano, otoño e invierno boreal. La más reciente entregas de sagas probadas como Rápido y furioso con "F9" y James Bond con la despedida de Daniel Craig en "Sin tiempo", más la cinta en solitario de Scarlett Johansson en "Black Widow" son sólo un ejemplo de ello. Ahí radica la importancia de "Wonder Woman 1984". Ya que se estrena en estos días en Norteamérica, en medio de la incertidumbre, pero como una luz de esperanza para un año inusual que no sólo ha frenado los rodajes. sino que los ingresos por taquilla y por venta de comida, lo cual es el gran negocio de las multisalas.

Pedro Pascal protagoniza la portada de Entertainment Weekly y es elegido uno de los "entertainers" del año El actor chileno Pedro Pascal se refirió a su trabajo en la serie "The Mandalorian" y habló sobre el próximo estreno de "Wonder Woman 1984".

Porque la cinta protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine y el chileno Pedro Pascal tiene una misión digna de una superheroína: llevar espectadores a los cines. Esto, durante una nueva ola de coronavirus y cifras que lamentablemente han marcado récords en contagios en Estados Unidos. Y la industria realmente necesita un hit, pues según se estima, este año las ganancias serán las peores en cuatro décadas: 2 mil 300 millones de dólares, una disminución de 80% frente al año anterior.

Nada simple

Eso sí, no ha sido un camino fácil. Antes y durante la pandemia la película dirigida por Patty Jenkins la cinta cambió de fecha de estreno en numerosas oportunidades. Hasta ahora ha cosechado positivas, pero es poco probable que consiga siquiera una fracción de los 925 millones que expertos consultados por Observer creían que la cinta obtendría en salas un año normal.

A pesar de lo importante de la época navideña en términos de audiencia, hay otro factor que complica que logre las tremendas expectativas que pesan sobre ella. El hecho de que la cinta también debutará vía streaming en una inédita estrategia dual junto a HBO Max. Algo que puede ser muy lucrativo para el estudio, pero no así para las multisalas. Y esto es algo que ha generado ruido.

Por ejemplo, Christopher Nolan -quien estrenó "Tenet" en salas en medio de la pandemia con modestos resultados de taquilla- aseguró en una declaración a The Hollywood Reporter: "El futuro a largo plazo de las cintas en el cine depende exclusivamente del deseo de las personas de compartir películas juntos. El futuro a mediano plazo depende de la colaboración productiva entre la exhibición y los estudios. }

En Chile

A fines de noviembre Warner dio a conocer su planes para el estreno local de la cinta en multisalas el 21 de enero. Tras el regreso a Fase 2 en la Región Metropolitana no ha habido cambios.

En cuanto a una posible llegada a través de HBO Plus, el asunto se ve aún más complicado, pues ni siquiera ha habido anuncios de cuándo llegará la plataforma al país.

El factor Pascal

El actor chileno vive un gran momento en Hollywood. No sólo goza de fama por su rol protagónico en "The Mandalorian" de Disney+, sino que tiene un papel importante en esta película. No es casualidad que Entertainment Weekly le haya concedido su propia portada entre el número especial de los entretenedores del año. Honor que también lograron Kerry Washington, Taylor Swift, Sacha Baron Cohen, Dan Levy junto a Eugene Levy y el fallecido Chadwick Boseman.