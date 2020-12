"Yo Soy": doble de Amaia Montero se lanza contra CHV y asegura que "nos engañaron"

Yorka Vandikinsson es la doble oficial de Amaia Montero, quien fuera por años la vocalista de la banda española La Oreja de Van Gogh. Y hace unas semanas quedó eliminada del programa de imitaciones de Chilevisión, "Yo Soy", uniéndose a la época de críticas al show.

Esto ya que de pronto surgió una vorágine de críticas y denuncias en contra del programa, tras la eliminación del doble de José José, el joven Joaquín Serrano de 14 años, quien denunció haber visto el nombre de los participantes que debían dejar el programa, mucho antes de que se presentaran.

Esto provocó un terremoto entre los exparticipantes, ya que desde el canal no han emitido declaración alguna con respecto a las denuncias de "arreglos".

Yorka conversó con Publimetro y sostuvo que "el imitador de José José vio la lista de los eliminados ante que nos presentáramos y todos le creemos, ya no estábamos entonces concursando si ya habían decidido sacarnos, y nosotros firmamos un contrato de concursantes no remunerados, entonces nos engañaron".

La imitadora de Amaia Montero asegura que además ella y como muchos otros, se sintió discriminada y en desmedro de otros compañeros. "Nunca me sentí apoyada y nunca lo reclamé porque me iban a tomar mala, me mandaban a duelo sin motivo y esto no sólo a mí, también a otros compañeros. De hecho dejamos grabados homenajes y nunca los han mostrado", explicó.

Aseguró que no saca nada con ejercer acciones en contra del canal, ya que no tiene cómo probar los hechos, además que a otros imitadores les da miedo irse contra CHV. "Nosotros dependemos de la tele, mientras más salgamos a nosotros nos conviene, entonces tememos que nos cierren puertas, nunca le ganaré a Chilevisión", dijo.

Consultada sobre quiénes serían los responsables del arreglo de los resultados en el programa, Yorka Vandikinsson, respondió que "serán los productores internos, los ejecutivos del programa" y respecto al jurado, "Amaia" asegura que "se notaba que no querían eliminar, y te decían, no queremos que te vayas, pero tenían que hacerlo".

La polémica puede ir en aumento, ya que este domingo es la gran final de la segunda temporada del estelar de CHV.