Ian McKellen recibió la vacuna contra el coronavirus: "Me siento muy afortunado"

Sir Ian McKellen, el actor que interpretó a "Gandalf" en El Señor de los Anillos y a "Magneto" en X-Men, recibió la vacuna contra el coronavirus.

El intérprete de 81 años afirmó sentirse "eufórico" tras recibir la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer, según consignó BBC.

El Servicio de Salud de Inglaterra dio a conocer imágenes del momento en que el actor se vacunó contra el covid-19.

"Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal", expresó McKellen.

Posteriormente, también subió una publicación a su cuenta de Twitter. "Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudaría en recomendarlo a nadie", afirmó.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020