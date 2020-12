Jean Philippe Cretton revela por qué le gusta estar con Pamela Díaz: "Puede salir con cualquier hueá"

Jean Philippe Cretton reveló detalles de su relación con Pamela Díaz tras conversar con Pancho Saavedra en una transmisión de Instagram.

En un nuevo capítulo del live de Instagram “Tinto de Verano” que anima Pancho Saavedra, Cretton se refirió en varios puntos a su relación con La Fiera.

Entre risas, Cretton reveló que al principio no se llevaba muy bien con Pamela Díaz. “Por largo rato no pasó nada. Te estoy hablando como un año y medio que nosotros era ‘hola’ y ‘chao’. Lo pasamos súper bien haciendo La Noche es Nuestra, pero a mí como que no me caía muy bien. Éramos muy diferentes, no entendía su humor, ella tampoco entendía el mío”, contó el periodista.

"Es una persona única"

Más tarde, Cretton reveló que su pareja “es una persona muy única. Yo creo que las personas que son así generan mucho odio y mucho amor, no tienes puntos medios. Y a mí lo que me gusta es eso”.

Asimismo, JP reveló que “es raro” estar polleando con Pamela Díaz. “Como que puedes estar comiendo en un restaurante y puede pasar cualquier hueá. Puede salir con cualquier cosa, y todo eso a mí me entretiene. Porque la miro, así como ‘¿qué va a hacer ahora?’ y esas cosas me entretienen a mí”.