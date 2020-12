Lily James interpretará a Pamela Anderson en serie sobre su relación con Tommy Lee

George Clooney por audio filtrado del reto de Tom Cruise: "No reaccionó de forma exagerada porque es un problema"

"Entiendo porque lo hizo", afirmó Clooney sobre el reto. Eso sí, señaló que él habría actuado distinto: "No se equivoca en absoluto en eso. Sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias".