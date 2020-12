Magdalena Müller: "El tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida"

La actriz Magdalena Müller realizó una profunda reflexión sobre los estereotipos en nuestra sociedad y compartió parte de su experiencia personal al respecto.

En entevista con Martín Cárcamo en el programa "Almorzando con el Rubio" que se transmite a través de Instagram, Müller declaró que "el tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida".

En ese sentido, la protagonista de "Isla Paraíso" estableció que "también en la televisión se presentan estándares, la publicidad se presentan estándares de un solo tipo de mujer, cómo debe ser la mujer, que son estas modelos -que son hermosas, preciosas, no tengo nada que decir-, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado".

Eso sí, la también bailarina y cantante sostuvo que "al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir: 'no, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor person"".

En base a lo anterior, Magdalena Müller relató parte de su experiencia al respecto. "A veces me dicen: 'Oiga y usted, ¿por qué se ve tan gordita en la tele, si en la vida no es así?'. Me están tratando de decir algo bueno, pero la forma en la que te lo dicen igual es fuerte. Vivimos en este mundo tan gordofóbico. Al final mientras uno esté sano creo que está bien", estableció.