Netflix comienza a desplegar novedosa función "solo audio": permitirá disfrutar series y películas como si fueran podcast

La última versión de Netflix para Android viene con una nueva función "solo audio", la cual permitirá disfrutar el contenido de la plataforma como si fuera una especie de podcast.

Según informa Android Police, al activar esta función solamente escucharemos el audio de una serie, película o documental.

Netflix is rolling out an audio-only mode https://t.co/4c1APHiH4b pic.twitter.com/QaH8OWV1PU

— Android Police (@AndroidPolice) December 16, 2020