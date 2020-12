Paulina García revela por qué no hizo más teleseries: "Es un sistema heteronormado, clasista, racista y fascistoide"

La actriz Paulina García, conversó con el live "Los Reyes del Drama", y reveló los motivos por los cuales dejó de participar en teleseries.

García ha obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional por su participación en películas como “Gloria”, “La novia del desierto” y la recién estrenada “Algunas Bestias”. También ha destacado en el extranjero interpretando a la madre de Pablo Escobar en la exitosa serie “Narcos” de Netflix.

La actriz realizó su última teleserie en el año 1990, en TVN, llamada “El Milagro de Vivir”, protagonizada por Consuelo Holzapfel, pero sin duda uno de los más recordados es la siniestra Adriana Godán de “Los Títeres” (1984).

Luego de esto, su carrera ha estado abocada a la docencia, la dirección teatral y destacadas participaciones en cine y series de televisión como “Cárcel de Mujeres” o “Los Archivos del Cardenal”.

“HUBO UN INCIDENTE TONTO QUE SE ME COBRÓ PARA SIEMPRE. NO ME DEJABAN ENTRAR AL CANAL”

Paulina García tuvo su último rol importante en una teleserie en “La Invitación” (1987) de Canal 13. Una teleserie de suspenso que perdió en audiencia frente a “Mi nombre es Lara” de TVN. Según Paulina, Canal 13 culpó al elenco de este fracaso. Luego de esto, tuvo dos participaciones en TVN y no volvió a ser convocada.

“Cuando ya vi que llevaba dos o tres años intentando tener trabajo, a principio de los noventa, donde no había nada más que hacer que televisión para ganarse la vida. Lo intenté y vi que las puertas no se abrían por ningún lado y dejé de intentarlo. Así desaparece la oportunidad”​, manifestó. Además recordó que las ofertas que tuvo, no cumplían sus expectativas: ​“Era para entrar a decir que la cena estaba servida…Yo me pregunté a mi misma si tenía el carácter para resistir estar trabajando de esa manera. Soy muy fuerte como actriz para hacer como que no me importa tener un personaje chico. No me necesitaban”, confesó. Luego de esto, empezó a dedicarse a la dirección y dramaturgia, lo cual le permitió hacer clases y luego el cine.

Magdalena Müller: "El tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida" La actriz realizó una profunda reflexión sobre los estereotipos y compartió parte de su experiencia personal. "Vivimos en este mundo tan gordofóbico", planteó.

Respecto al incidente que mencionó que detonó su salida de Canal 13 durante las grabaciones de la teleserie “La Invitación”, Paulina recuerda que se produjo luego que ella diera una aguda entrevista al diario “El Fortín Mapocho” y alguien le llevó un ejemplar al productor general de ese entonces. ​“Al productor no le quedó otra que echarme. Titularon “Paulina García acusa…” y salía yo apuntando con el dedo.

“ACTUALMENTE HAY UN BAJO NIVEL ACTORAL EN LAS TELESERIES”

Durante la entrevista, Paulina realiza una cruda crítica al mundo de las teleseries: “Es un sistema heteronormado, clasista y racista. Durante mucho rato ha sido muy fascistoide el sistema. Yo creo que incluso fue menos facista durante la dictadura que después”​.

Destacó la potente historia que se contó en la teleserie “Los Títeres” donde se exponía una venganza de una mujer contra otra, en cambio durante los noventa y la actualidad se acentúo profundamente el romanticismo en las historias lo cual, a su juicio, diluyó las historias. ​“Se intentó hacer teleseries que mostraran Chile pero también eran muy heteronormadas. Tipos que se tiraban minas y se mostraba eso como algo súper choro. Hombres que les hablaban al pene mientras manejaban. Groserías insultantes hacia las mujeres que me sorprende que las hayamos tolerado y normalizado todo. Teníamos naturalizada esa manera de relacionarse hombres con mujeres”​, argumenta.