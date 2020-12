George Clooney por audio filtrado del reto de Tom Cruise: "No reaccionó de forma exagerada porque es un problema"

Tom Cruise hizo noticia ayer miércoles luego que se filtrara un audio con un enfurecido reto que le dio a dos trabajadores que no habrían cumplido con las medidas anti covid en el rodaje de "Misión Imposible 7".

El audio fue dado a conocer por el diario inglés The Sun, en donde se escucha al actor completamente molesto. "Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", les dijo a los dos miembros del equipo.

En el registro, Cruise afirma además que "lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende?".

"¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? Eso es. Eso es. Confío en que ustedes lo harán", expresó.

George Clooney por reto de Tom Cruise

El actor fue consultado en el programa de Howard Stern sobre el audio filtrado con el reto del intérprete de películas como "Top Gun" y "Jerry Maguire".

"No reaccionó exageradamente porque sí es un problema", afirma al respecto Clooney.

En ese sentido, el actor señaló que "estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción se suspende, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender y ser responsable".

Clooney eso sí, manifestó que él no habría actuado de esa forma. "No es mi estilo, ya sabes", precisó.

"Creo que no ayuda necesariamente señalar a personas específicas de esa manera y hacerlo de esa manera. Pero, ya sabes, todos tienen su propio estilo. Las personas que estuvieron en esa sesión nos contarán más sobre eso", expresó.

"Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso. Sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias", remató el actor.