Influencer que luchó contra la anorexia murió: "No quiero ser una de las muertes de esta enfermedad"

Josi Mari, una joven influencer falleció a sus 24 años luego de una larga lucha contra la anorexia, debido a una insuficiencia cardiaca durante un viaje de sus vacaciones, donde se quedó dormida en los brazos de su amiga para no despertar.

La rubia alemana había escrito hace solo un mes sus ganas de derrotar la enfermedad, asegurando que "no quiero ser una de las diez muertes de esta enfermedad". Además, de darle un mensaje a sus seguidores que "vuelvo a encontrar el camino a mi optimismo. La voluntad está ahí. Tengo que hacerlo, para mí, para mi familia, para ti. No quiero decepcionarte".

Según informó The Sun, la joven falleció en camino a las Islas Canarias, donde su corazón dejó de latir y su cuerpo, debido a la anorexia que arrastraba, no se encontraba bien de salud para superar la insuficiencia cardiaca.

Hace un mes grabó un video donde esperaba que "muchas personas aprendan y noten que la anorexia no es una cuestión de peso, sino de cabeza" y agregó que "no siempre se trata solo de voluntad de ser delgado, sino que hay mucho más: rendimiento, confirmación, control".

"Es una batalla cuesta arriba ir contra la enfermedad, ganar peso, encontrar la alegría en la vida nuevamente. He estado luchando desde mi niñez, ahora especialmente durante 2 años, no puede seguir así. No continuará así", había asegurado.

Josi Maria había dicho que no quería ser "una de las diez muertes por la anorexia"