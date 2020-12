Dragon Ball Súper: se revela quién será el próximo enemigo de Gokú

El manga de Dragon Ball Super está a punto de entrar en un nuevo arco tras el fin de la batalla de Gokú con el mago Moro, donde lo único que le queda a los Guerreros Z es recoger las piezas que dejó la destrucción del villano.

En la nueva aventura ha quedado demostrado que Akira Toriyama y Toyotaro no han perdido el tiempo, y es que la versión impresa de la franquicia ya presentó el nombre de su nuevo capítulo: se presentará este domingo y el nuevo y gran enemigo de Gokú se llamará “Granola”.

De esta forma el manga número 67 de Dragon Ball Super llevará por nombre "Arco de Granola el Superviviente". El video del trailer oficial del nuevo lanzamiento fue recogido por un usuario en Twitter donde se ven las viñetas que tendrá la nueva aventura de Gokú.

DBS CH67 & New Arc Trailer!

Name: “Granola the Survivor Arc” (生残者グラノラ編).

(Initial Translations, official name could be different). pic.twitter.com/ypQ15LWcsV

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) December 15, 2020