"Los Carcamales": La comedia sobre justicieros sociales senior que llega al prime de Canal 13

"Desde el primer día me pareció una idea brillante, entretenida y con mucho sentido", dice sin dudar Sergio Hernández sobre "Los Carcamales", la serie de comedia que protagoniza junto a Alejandro Goic y Patricio Contreras más un elenco que completan experimentados actores como Mariana Loyola, Gloria Münchmeyer, Daniel Alcaíno, Susana Hidalgo y Fernando Alarcón.

El "primer día" al que se refiere Hernández llegó en 2017, cuando grabó un teaser -un pequeño adelanto de audiovisual- para conseguir fondos del Consejo Nacional de Televisión y contar la historia sobre un grupo de amigos de la tercera edad que terminan convirtiéndose en improvisados e improbables justicieros sociales. Ya terminando el 2020 -específicamente el domingo 27 después de "Tele13 Central" y con apoyo del CNTV-, llega el resultado a la pantalla de Canal 13.

La improvisada banda delictual, conformada por Julián (Patricio Contreras), El Cuervo (Sergio Hernández) y Mariano (Alejandro Goic), en verdad son amigos de toda la vida que terminan convirtiéndose en un trío de Robin Hoods de geriátrico cuando una compleja y costosa enfermedad de Estela (Gloria Münchmeyer), la mujer de Julián, los lleva a hacer robos a farmacias para costear el tratamiento.

Sobre esta compleja premisa, un tema complejo pero tratado desde el punto de vista del humor, Hernández comenta: "Los problemas sociales que se plantean en la serie existen desde hace muchísimo tiempo, en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Al menos las dificultades de los adultos mayores para encontrar los recursos necesarios para su sobrevivencia. Mi personaje, 'el Cuervo', es el que denuncia y tiene un discurso consecuente con dicha situación".

Tal como dicta la ficción, las cosas se complican para estos carcamales (unas persona decrépita y achacosa) que ayudan a los desvalidos de la sociedad porque la encargada de investigar el caso es Laura (Mariana Loyola), la hija de Mariano. Pero, para Hernández, más allá de las risas, lo central es el mensaje de la serie, que se da en un momento en que Chile continúa convulsionado.

– ¿Cuál cree que es el fuerte de la serie y lo que esperan lograr con ella?

"La fortaleza de esta serie es que toca temas absolutamente contingentes, que son parte importante de la realidad chilena, tratados con mucho humor y de manera muy directa, al alcance de todos, que llegará a un grueso público, que la verá como algo muy entretenido, al identificar graciosamente diversos sectores nacionales muy cercanos a su propio entorno.

No me cabe duda que, por el hecho de estar viviendo situaciones muy similares a las que nos enfrentamos los Carcamales, la serie tendrá un éxito rotundo".

– ¿Cree que a través de la ficción se puede llegar a quienes creen que el modelo chileno no necesita cambios?

"La gente de nuestro país que cree que el modelo chileno no necesita cambios, pertenece a un sector que desconoce profundamente la realidad nacional. Evidentemente el cine, y en general las obras audiovisuales, juegan un rol muy importante para dar a conocer la realidad de un país. Incluso a aquellos que no quieren ver.

En esta serie, con un tratamiento de comedia, al menos aquellos incrédulos y/o negacionistas, se verán reflejados a través de los personajes que los representan, lo que quizás los lleve a reírse un poco de sí mismos".

– ¿Cómo fue trabajar con un elenco que tiene a Gloria Munchmeyer, Alejandro Goic, Patricio Contreras y Mariana Loyola, entre otros?

"Un elemento importante de esta producción es la calidad tanto del equipo de producción, dirección, fotografía, todo lo técnico, así como el actoral. Un verdadero lujo trabajar junto a actores consagrados, como también jóvenes talentos, actrices y actores inmigrantes, actrices y actores secundarios, extras y entusiastas participantes de variados sectores de la población. 'Los Carcamales' es una obra eminentemente popular que dará que hablar tanto en Chile como más allá de nuestras fronteras".