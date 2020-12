Luli y su alto autoestima: "Amo tener desarrolladas las 7 inteligencias"

Nicole Moreno ocupa activamente sus redes sociales, en especial el Instagram, y es precisamente ahí que alegra o preocupa a sus seguidores.

Uno de sus últimos post llaman la atención por su mensaje: "Amo tener desarrolladas las 7 inteligencias". Esta frase ha salido en bastantes fotografías de la modelo.

¿Qué querrá decir? Howard Gardner, es el impulsor de la hipótesis de los siete tipos de inteligencia: lingüística; lógico-matemática; inteligencia espacial o visual; inteligencia musical; inteligencia corporal o cinestésica; inteligencia intrapersonal; e inteligencia interpersonal.

Aunque no tenemos la certeza de a qué se refiere Luli, podemos decir que es su nueva forma de relacionarse con sus seguidores, ya que ha dicho no le contesta a la gente que no tenga sus siete inteligencias.

Ahora sí que Luli prendió las alarmas: "Llegó el momento de partir" "Mamá, como te dije… si me pasa algo solo te pido que cuides a mi hijo! Cuidarlo, no destruirlo", termina el escrito que borró a los minutos después.

LAS ÚLTIMAS POLEMICAS DE LULI

Durante esta semana Nicole Moreno prendió las alarmas luego de publicar un mensaje en el que decía que había llegado la hora de partir.

"Adiós, llegó el momento de partir, ya no puedo más, destruyeron mi vida. En 10 días más se arrepentirán de todo. Pedí ayuda a gritos y nadie me creyó y escuchó… Mamá, como te dije… si me pasa algo solo te pido que cuides a mi hijo! Cuidarlo, no destruirlo", termina el escrito que borró a los minutos.

Por otro lado, también hizo noticia porque se enojó cuando le hicieron ver que no se coloca la mascarilla de la forma correcta.