Lo que hace el amor: Pamela Díaz fue a Meiggs a comprar su primer árbol de Navidad después de 10 años

Al parecer a Pamela Díaz el amor le ablandó el corazón o la sensibilizó. Esto porque la animadora reveló que armará el arbolito de Navidad por primera vez después de 10 años.

A través de una historia en Instagram, La Fiera sorprendió al revelar que iría al barrio Meiggs a comprar el principal adorno navideño para su hija Pascuala.

"Estoy en un taco acá, muerta de frío, con la ventana abierta (…) Voy a Meiggs, miren donde me voy a meter a comprar un arbolito de pascua, porque la Pascu no tiene arbolito de pascua y yo hace 10 años que no hago arbolito", contó Díaz.

"no creo en el Viejito Pascuero, y a la niña le dio con que el Viejito Pascuero va a pasar a la casa", señaló Pamela Díaz agregando fiel a su estilo que "no voy a regalar nada, absolutamente nada"

Un par de horas después, La Fiera logró su cometido al publicar otra historia en pleno bario Meiggs con su arbolito en mano.