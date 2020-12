Pedro Pascal reconoció un pequeño robo en el set de The Mandalorian en conversación con Jimmy Fallon

Pedro Pascal vive un gran momento en su carrera luego del éxito de sus apariciones en Game of Thrones y Narcos, ya que el actor protagoniza la serie The Mandalorian, el gran éxito de Disney+ y le universo Star Wars, que este viernes terminó su segunda temporada.

Pero no pierde la picardía del chileno. Es que en entrevista con el reconocido Jimmy Fallon, Pascal confesó un pequeño robo en el set. "Me llevé una pequeña pieza de Lego de un juguete de Baby Yoda. Dije: 'Me lo voy a robar'. Lo puse en mi bolsillo y me lo llevé", dijo entre risas durante la entrevista.

Netflix estrena "La madre del Blues": la aplaudida última actuación del fallecido Chadwick Boseman El actor de "Pantera Negra" comparte pantalla con Viola Davis en la cinta.

Eso sí, rápidamente aseguró que desde la producción lo llamaron al tiempo, lo que sorprendió a Fallon ya que "ellos lo supieron", aunque no confesó si se quedó con el juguete o finalmente lo tuvo que devolver.

Pero no ha sido el único chascarro en la vida como actor del chileno, ya que también contó todos los secretos de la nueva película Wonder Woman 1984 a un conductor de Uber en Londres, previo a un coctel donde estaba Kristen Wiig, actriz que interpreta a Cheetah en la misma película.

"Ella contó en este programa que guarda muy bien los secretos de sus producciones. Bueno, una vez en un coctel hablaba con sus dos mejores amigos y no tenían idea sobre la trama de esta película, cuando yo literalmente le conté todo a mi Uber", dijo entre risas y agregó que "iba en camino, me preguntó que hacía en la ciudad, le conté que estaba por la película y comenzamos a conversar".

"Pensé: 'A él no le importa y tampoco va a creerme", dijo al final de la anécdota.

Revisa la entrevista completa de Jimmy Fallon a Pedro Pascal