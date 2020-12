Paloma Elsesse, la chilena que hizo historia como la primera modelo de talla grande en la revista Vogue

Paloma Elsesse sigue rompiendo estereotipos y haciendo historia. La modelo se transformó en la primera de talla grande en aparecer en la portada de la prestigiosa revista Vogue, dejando un potente mensaje político en la entrevista.

Hija de padre chileno y madre afroamericana, fue criada en Los Angeles y tiene nacionalidad estadounidense como su mamá. Una diversidad étnica que la ha llevado a difundir un potente mensaje de inclusión en cada uno de sus trabajos. "No debería haber esta gran separación entre arte, cultura, moda y política", asegura.

Durante la entrevista, la modelo señaló que "no todos los aspectos de la moda deben centrarse en la política y la realidad, esto no es CNN, pero en última instancia, todos tenemos un nivel de responsabilidad" y se preguntó "¿Cuál es la desventaja de dar visibilidad a las personas discapacitadas, poner a las mujeres de piel oscura a la vanguardia o priorizar diversas perspectivas?".

La también psicologa contó que "desde pequeña supe que era diferente y me esforcé por estar segura de mi cuerpo, de mi ropa de entrar en una sala llena de gente" y confesó que aún "no he superado estas cosas. Todavía le doy vueltas a los mismos pensamientos y tengo conflictos cuando entro en las redes sociales".

Finalmente, Elsesse aseguró que "para un modelo de talla grande y una mujer de talla grande, hay una belleza en participar en cómo te peinan y ofrecer orientación", debido a su colaboración en la creación de imágenes y fotografías.

Cabe destacar que en 2017 la revista Vogue también puso en portada una modelo de talla grande, con la diferencia que retocó la imagen con programas de computador, generando una gran polémica sobre cómo se presentan los distintos cuerpos en los grandes medios de comunicación.

La destacada portada de Vogue donde destacó Paloma Elsesse