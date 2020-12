Dragon Ball Super: dónde leer gratis y en castellano el episodio 67

El manga de Dragon Ball Super se ha transformado en uno de los más leídos en el 2020. Y es que el final de la pelea entre Gokú y Moro, el devorador de planetas, los fanáticos han vuelto a reencantarse con la serie de Toyotaro.

A tal punto ha llegado el éxito, que el manga creado por Akira Toriyama se ha convertido en uno de los más leídos en Manga Plus, el portal oficial de lectura de cómics japoneses de Shueisha.

Tras el lanzamiento del capítulo 67, el portal ha dejado para disponibilidad de sus fanáticos el último episodio del arco de los “Prisioneros de la Patrulla Galáctica” (43-67), de manera gratuita y en castellano.

Pero no solo ese capítulo está disponible, también se puede leer de manera gratuita y traducida al castellano e inglés, los episodios 1, 2 y 3; y los últimos tres del arco de Moro: 65, 66 y 67.

Para leerlos en navegador, haz click aquí.

DBS CH67 & New Arc Trailer!

Name: “Granola the Survivor Arc” (生残者グラノラ編).

(Initial Translations, official name could be different). pic.twitter.com/ypQ15LWcsV

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) December 15, 2020