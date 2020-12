Leonor Varela revela cómo Fernanda Urrejola consiguió importante rol en cinta de Clint Eastwood

"En sólo dos tomas llegó a la intensidad y clímax de la escena de forma muy orgánica. Fernanda es un inmenso talento y una mujer que admiro mucho", dijo Leonor Varela sobre cómo Fernanda Urrejola consiguió el personaje de una madre alcohólica que pone en riesgo la vida de su hijo en "Cry Macho", la nueva película del aclamado actor y director Clint Eastwood.

Fernanda Urrejola protagonizará la nueva película de Clint Eastwood junto a la leyenda del cine country La actriz chilena estará en "Cry Macho" junto al legendario actor, dando el salto a su primer largometraje de Hollywood.

La actriz chilena radicada en Estados Unidos entregó detalles sobre el proceso en entrevista con "CHV Noticias", explicando sobre el trabajo conjunto con Urrejola, quien también apostó dejar Chile para perseguir una carrera en Hollywood. "A menudo nos ayudamos a grabar nuestras audiciones mutuamente. Esta vez me tocó a mí darle la réplica a ella, y con lo que vi me quedó claro que ese personaje era para ella", aseguró.

Pero eso no es todo, Varela también dijo: "Fernanda es un enorme talento y no me sorprende que haya sido elegida por Clint Eastwood para este proyecto", según replicó BioBio.

"Cry Macho" está basada en el libro de N. Richard.

Gran momento

Además de su papel en "Cry Macho, cinta que tiene de productores de la cinta son Al Ruddy, Tim Moore, Jessica Meier y también Clint Eastwood, Urrejola también es parte del elenco de la celebrada "Narcos: México" de Netflix.

La actriz también apareció en el remake "latino" de "Party of Five", serie dramática protagonizada por Matthw Fox y Neve Campbell.