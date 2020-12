Los problemas de Magdalena Müller con los besos en teleseries

La actriz Magdalena Müller se confesó, en medio de un entrevista a Belén Soto, en el Live "Drama Queens".

Conversando sobre las anécdotas en teleseries, Belén Soto reveló que no le gusta escenas de besos. “Belén las odia, me lo ha dicho”, comentó Magdalena y la propia influencer confesó: “Son las escenas con las que lo paso más mal. Depende mucho del compañero y la confianza que tengas con él. No es ir y darle un beso a alguien. Yo soy más pudorosa”.

Por su parte la actriz de Mega reveló que su primer beso en televisión fue con el cantante juvenil Benjamín Walker.

“Fue en la teleserie ‘Charly Tango’ y fue más bien un piquito en realidad, porque sólo teníamos 13 años. Pero el primer beso beso verdadero, así como mas fuerte, fue en ‘Pobre Rico’, con mis queridos Simón Pesutic y Alonso Quinteros. Besos a los dos, los quiero (risas)”, cerró Magdalena Müller.