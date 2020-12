Actriz arremete contra Tom Cruise tras filtración de furioso reto: "Es una persona abusiva"

La actriz Leah Remini se refirió a la filtración del furioso reto que dio Tom Cruise a dos trabajadores en el rodaje de "Misión Imposible 7" debido a que no respetaron las medidas anti covid.

Según reveló el diario inglés The Sun, el protagonista de la saga le señaló a los involucrados que "si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos".

"Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende?", expresó el intérprete.

Ante lo ocurrido, Remini señaló en una publicación en el blog The Underground Bunker que no cree que lo ocurrido sea una situación verdadera.

"No le importa las familias de su equipo; todo esto es por publicidad", afirmó la actriz, quien es desertora de la Cienciología y una de sus mayores críticas.

De igual manera, expresó que "Tom no cree en los valores familiares. Apostaría a que hizo que le escribieran esta perorata y que su asistente de la Cienciología lo grabara y lo publicara. Escuchar a un actor rico con un poder enorme dirigirse a su equipo de esta manera es un signo de debilidad".

"Parece pensar que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda. Decir tal cosa indica la figura divina que Tom cree que es, y lo que Cienciología le hace creer que es", indicó en declaraciones que fueron consignadas por medios como Entertainment Weekly.

Remini señaló además que el actor "es una persona abusiva. Lo presencié, lo he recibido en un nivel pequeño, y su ex novia, sus empleados y sus amigos me han informado de un abuso similar".

Respecto a quiénes elogiaron los retos del intérprete, manifestó que "este no es solo un tipo en medio de un lugar público enfrentándose a alguien por no usar una máscara. Este es el maldito Tom Cruise ejerciendo su poder y amenazando y degradando a sus trabajadores".

Cabe mencionar que no solamente Tom Cruise hizo noticia últimamente por el furioso reto, sino porque también se rumorea que estaría sosteniendo una relación amorosa con su coprotagonista en "Misión Imposible 7", la actriz Hayley Atwell.