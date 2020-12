Germán Schiessler sorprende tras decir adiós a "Hola Chile": "Fui muy feliz. Fueron tres años y medio"

Un sorpresivo anuncio se dio ayer lunes en "Hola Chile" al informarse la salida de Germán Schiessler del programa de La Red.

"Nos toca despedir a un tremendo amigo, a un partner, a una tremenda persona. Hoy se nos va nuestro querido Germán", señaló al respecto Julia Vial, para luego mostrar un video con el paso del periodista por el espacio.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia afirmó que "te deseo lo mejor del mundo, tienes una familia maravillosa por la cual remar todos los días y espero que nos reencontremos muy pronto. Te vamos a echar mucho de menos".

Schiessler agradeció la despedida que le brindó el equipo, señalando que "fui muy feliz. Fueron tres años y medio, ahí (en el video) vimos imágenes donde el programa tenía mas chiste, mostramos cuando nos fuimos a al tarde, que fue un cambio gigantesco".

"Fue un gusto para mí ser parte de este equipo. Creo que fui un buen jugador de fútbol, así soy yo: leal, comprometido, buen compañero, no ando polemizando, buscando el cahuín", expresó.

De igual manera, aseguró que "los voy a echar de menos, naturalmente. Me hubiese gustado continuar, pero no se dieron las cosas".

"La vida tiene que seguir, creo que se pueden abrir nuevas oportunidades, no sé si sea en la tele, pero creo que hay que seguir adelante", indicó.

"No me estoy cambiando de canal, no tengo otras ofertas, simplemente no se dieron las cosas, no vale la pena profundizar en eso. Como les digo me hubiese gustado seguir, pero es parte de las conversaciones y hay que dar vuelta la página", remató.

Cabe recordar que la salida de Germán Schiessler es la segunda que vive el programa en las últimas semanas, tras el adiós de Cony Roberts.