Pamela Díaz y su salida de Chilevisión: "Si yo era ejecutiva igual me echaba, si no hacía ni una huevada"

La animadora Pamela Díaz recordó, con buen humor, su salida de Chilevisión, estación televisiva que dejó hace unos meses antes de llegar a TV+ y unirse al espacio "Me Late".

En conversación con el webshow "Cómplices" de Fran García Huidobro e Ignacio Gutiérrez, La Fiera aseguró que "hace seis meses sabía que me iban a echar de Chilevisión. Yo lo presentía… en todo caso si yo era ejecutiva… me echaba igual si no hacía ni una huevada, obvio".

Entre risas, la pareja de Jean Philippe Cretton recordó que "con la Carola de Moras también me echaron cagando, es como la tercera vez que me echan".

"Lo que pasa es que yo quería estar en la 'Noche es Nuestra' y no en el matinal, porque ya no la pasaba bien con la Carola (De Moras) nos llevábamos muy mal, ella no existía para mí, no nos saludábamos y el Rafa (Araneda) de verdad tiritaba", afirmó La Fiera.