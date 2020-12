Cristián Riquelme: "Estoy recibiendo los frutos de mis decisiones"

"Con melancolía", dice Cristián Riquelme que vive el cierre del segundo ciclo de "Yo soy", el estelar de talentos de CHV que eligió un nuevo ganador este lunes, "es como salir del colegio, entonces tengo sentimientos encontrados, porque fue bonito y producto de la pandemia este fue un ciclo más largo y en ese sentido, hay una reflexión porque pienso que sobrevivimos y fue de mucho aprendizaje".

Es precisamente este aprendizaje el que el actor destaca de su incorporación al estelar de imitadores. Lo que partió gracias a su participación como invitado a "La divina comida", se convirtió en una larga estadía en el canal privado "me invitaron después de verme en la Divina y acepté para probar, porque lo que más me preocupaba es si tenía que hacer comentarios especializados o ser yo mismo y pasarlo bien. Me respondieron ´ser tú mismo y pasarlo bien´ y eso es lo que he hecho", explica detallando que "soy una persona que lo pasa bien en su trabajo, yo me divierto en el programa". Además destaca la posibilidad de desarrollarse en otra área "es hacer entretención igual que en las teleseries, pero desde otra vereda. En las teleseries yo estoy protegido por un personaje, en cambio en ´Yo soy´ puedo entretener siendo yo y eso la gente lo valora porque me lo dicen mucho", asegura agradeciendo los comentarios de los seguidores del espacio que destacan su espontaneidad y sentido del humor. "He ido afinando el oído, pero todo lo técnico se lo pregunto a la Myriam (Hernández) que la tengo al lado y somos muy cómplices y eso se traspasa a la pantalla", comenta reconociendo que a pesar de todo a él "los participantes me entrar por la guata".

Sobre su situación laboral, Riquelme cuenta qué renovó su contrato con CHV por un plazo largo, que incluye la tercera temporada de "Yo soy" que debuta el 3 de enero y otros proyectos que no puede adelantar. Aunque reconoce que lo que mueve son sus convicciones, "de hecho el año pasado tuve una oferta de Mega para volver a las teleseries y preferí quedarme en ´Yo soy´ y siento que estoy recibiendo los frutos de esa decisión, que se me siguen abriendo muchas puertas", dice destacando que "y si no me va bien, si no funciona, vuelvo a la actuación o abro mi panadería en Puerto Varas, porque lo que realmente me importa es mi familia", confiesa.

Momentos

El segundo ciclo de "Yo soy" fue definido por sus realizadores como el mejor que en términos de la calidad de los imitadores. Por lo que Riquelme, elige sus tres momentos favoritos de este ciclo: "Cuando Raphael cantó ´En carne viva´ fue hermoso, cuando Miguel Bosé llegó joven y cuando Cat Steven pasó a la final". Mientras que el nuevo ciclo ya está funcionando mucho más afiatado "la máquina ya funciona a la perfección, pero lo más importante de este programa es el talento y trabajo de los imitadores, si deja de haberlo, este programa muere".