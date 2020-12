Daniela Castillo y su perfil de "niña cuica" de Rojo: "Después cacharon que tenía la pura cara no más"

Después de casi dos décadas de su irrupción en la primera generación del programa Rojo, la cantante Daniela Castillo recordó cómo eran aquellos tiempos y en específico se refirió al perfil de "niña cuica" que le proyectaban.

Fue en el programa por Instagram de Francisco Saavedra, llamado "Un tinto de verano", en el que Castillo recordó aquellos tiempos en el programa de talentos de TVN.

Justamente Saavedra le preguntó por esta imagen de "niña cuica" entre los participantes de Rojo, ante lo que la cantante y también actriz respondió: "no sé, no sé… Bueno, después cacharon que tenía la pura cara (de cuica) no más".

"No sé, prejuicios, te encasillan. Creo que igual eran los tiempos, no es como ahora que ya no es tan encasillado, en realidad hoy el mundo es más diverso, no por vivir en un lugar vas a tener cierto pensamiento. Siento que hoy estamos en un momento también de transición súper importante y bueno, eso es bacán, que todo lo cuestionemos", continuó.

En ese mismo contexto, Daniela Castillo contó que "en el momento de Rojo todo era así: 'No preguntes. Y silencio. Y no hables'. Yo salí de un colegio en una época en que era 'calladita es más bonita', y no hables y no opines".

Justamente en base a lo anterior, la cantante que ingresó con 18 años a Rojo reveló que "yo me acuerdo de haber opinado muchas veces y me mandaban a dirección, a hablar con el director del programa".

Más allá de aquello, Daniela Castillo valora que aquellas situaciones que enfrentó en 2002, cuando entró al programa de TVN, ya no se normalicen en la actualidad. "Todas esas barreras, paradigmas, cadenas, cosas con con las que entré al programa o que me pusieron a penas entré se fueron cayendo, porque no son sostenibles", estableció.