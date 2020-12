El enojo de Jean Philippe Cretton por desubicado comentario contra Pamela Díaz: "Fuera de mi Instagram"

Es que la verdad no sé si había otra forma de reaccionar. Jean Philippe Cretton desató su ira en contra de una usuaria de Instagram, que le hizo un desubicado y retrógrado comentario, en contra de su polola, Pamela Díaz.

Jean Philippe hacía un live, como siempre lo hace a través de sus redes sociales, cuando lee el comentario que le dejó una mujer: "Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la chula”, y eso obviamente, provocó un profundo enojo en el animador de Chilevisión.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿qué sabes tú como yo me he portado antes?”, contestó Cretton.

Agregó que "es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar. Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí".