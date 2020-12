Los Simpson: por esto existen criaturas fantásticas y seres sobrenaturales en Springfield

Los Simpson arribaron a Disney Plus Latinoamérica, y aunque no llegaron todas las temporadas, sí se pueden ver las más recientes, a partir de la temporada 29. Es por eso que me di a la tarea de empezar a ver estos episodios que cada vez se ponen peor para ver si los estaba juzgando mal, pero ni bien empecé la temporada 29, me di cuenta de algo interesante.

La verdad sobre las criaturas sobrenaturales en Los Simpson

Dentro de toda la serie de Los Simpson hemos visto cosas como esqueletos de aliens, extraterrestres reales, Umpa Lumpas, la gente topo, al monstruo del lago Ness y hasta vampiros, como el Conde Chocula. Además, claro, de aquel extraño crossover con Futurama en donde se confirma la existencia de vida extraterrestre más allá de Kang y Kodos en la cronología oficial de Los Simpson.

La peculiaridad que tienen todos los personajes anteriormente mencionados es que estos no aparecieron en los Espaciales de Noches de Brujas de Los Simpson, sino que han aparecido en episodios normales.

Y parece que el primero episodio de la temporada 29 nos explica cómo es que esto es posible.

Captura

No es un episodio malo, sorprendentemente

En el episodio llamado “Los Siervson” o en inglés “The Serfsons” podemos ver una trama (también, muy separada de los especiales de noches de brujas) llena de personajes fantásticos; desde un cubo que disuelve huesos hasta el mismísimo Night King de Game of Thrones.

Durante los eventos del episodio, Lisa da a conocer que puede usar magia de alquimia para convertir plomo en oro. Al saber esto, el gobierno toma a Lisa para que trabaje para ellos de por vida, por lo que la familia intenta rescatarla y en el camino, terminan matando a un dragón que estaba siendo usado contra ellos.

shutterstock / imagen referencial

Así pueden rescatar a Lisa, pero pierde sus poderes mágicos, ya que, como ella misma lo confirma, los dragones son el origen de toda la magia y ya que acaba de morir el último, toda la magia y criaturas mágicas desaparecerán.

Habiendo dicho eso, todos los seres fantásticos dejan de existir y con ello la magia en ese universo. Pero mientras Lisa habla sobre la importancia de enfocarse en la ciencia, Homero revive al dragón y es gracias a eso que las criaturas mágicas vuelven a aparecer y la magia misma regresa al mundo de Los Simpson.

Siendo que este no es un episodio de noches de brujas, podemos tomarlo como parte de la cronología oficial y es así que se explican todas las cosas sobrenaturales, mágicas y fantásticas que ocurren en la serie. Así que por ahí deben existir dragones todavía.