Vanessa Aguilera de BKN respondió a comentarios por su pololeo con hombre mayor

Esta semana la exprotagonista de la serie juvenil "BKN", Vanessa Aguilera, presentó en sus redes sociales a su pololo, quien es mayor que ella, lo que causó diversas reacciones en su cuenta de Instagram.

Y en entrevista con LUN, la cantante que está radicada en México salió a comentar los comentarios de la gente sobre su relación. “En estos momentos estoy pasando un periodo personal donde lo estoy pasando muy bien y estoy muy feliz. Con mi novio llevo más de un año. No lo había contado por redes sociales, ahora me dio por compartir unas fotos. Sabía que iban a causar comentarios”, dijo, pero añadió que tampoco esperaba que fueran a causar “tanta controversia“.

Se enamoró "Little Claudia": actriz de BKN presentó a su pololo de varios años mayor La actriz Vanessa Aguilera, quien está radicada en México, presentó a su novio de mayor edad, lo que generó varias reacciones entre sus seguidores.

La diferencia de edad

En cuanto a los comentarios y no muy positivos, por la diferencia de edad con su pareja, Aguilera explicó que "es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás. Es mi felicidad. Si yo estoy tranquila, estoy contenta, tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos que están felices por mí, es lo único que me importa al final del día”.

“Sí, me veo menor. Va por ahí, el público me ve como ‘Claudita’ de BKN, entonces entiendo que algunos les pueda impactar que esté junto a alguien más mayor y que yo me veo más niña. Estoy consciente de eso”.

“Pero soy una mujer de 31 años, he madurado y aprendido mucho viviendo fuera de Chile, haciendo un camino lento, pero seguro. Nunca me he vendido artística ni personalmente por una carrera, porque a veces la gente deduce cosas que no son. Deberíamos tener menos prejuicios“, agregó.

“Solo diré que no es mucha la diferencia, y que pensé que tenía menos edad", sostuvo.