¿Quieres pasar un Año Nuevo diferente? Las mejores referencias para esperar las 00:00

Sin lugar a dudas este Año Nuevo será diferente, debido a la falta de eventos masivos o reuniones familiares. Por lo mismo internet se ha llenado de ideas para recibir en 2021 de una manera especial, lleno de referencias de la cultura pop.

Desde que Bad Bunny diga justo a las 00:00 "maldito año nuevo y lo que me trajo", hasta festejar con el Teniente Dan de Forrest Gump la llegada del 1 de enero, diferentes ideas que te dejamos en Publimetro para tener una jornada diferente.

Si la idea es comenzar con algo de música y no quedaste muy feliz con este 2020, ya te adelantábamos que podías recibir en 2021 con Bad Bunny criticando el "maldito Año Nuevo".

Para eso, tienes que poner "Si veo a tu mamá" del premiado disco YHLQMDLG a las 23:58:44, ni un segundo más ni menos. Así, justo a las 00:00 se escucharán los fuegos artificiales y la frase del cantante. Además, es la primera canción del álbum, por lo que después el portorriqueño sería la banda sonora ideal para la fiesta.

También en el ambiente de la música está el clásico solo de batería de "In the air tonight" de Phil Collins, el cual podría sonar justo a las 00:00 si la canción comienza a sonar exactamente a las 23:56:40. Sin duda sería un toque icónico para iniciar el 2021, e incluso el propio cantante recomienda hacerlo "para empezar bien el año".

If you play 'In The Air Tonight’ by Phil Collins on December 31st at 11:56:40 the drum break will play right as the clock strikes midnight. Start off your new year right.

— Phil Collins (@PhilCollinsFeed) December 21, 2017