No sólo Shakira tiene una fijación oral: Cristian Castro planea lanzar pyme de mamaderas para adultos

El año 2020 ha dejado claro que es importante reinventarse. Pero es posible que Cristian Castro haya exagerado un poco. Porque el cantante no sólo decidió sacarse una particular fotografía suya tomando en mamadera mientas juega videojuegos, imagen que compartió por Instagram, sino que dijo que le gustaría tener una pyme relacionada con ese accesorio para guaguas.

"Cumplí años y ya estoy medio choto. La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto", dijo el hijo de Verónica a Metro Live.

"Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema (mamadera). Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón", comentó sobre el revuelo que generó la llamativa fotografía.

La pyme

Pero eso no fue el fin del tema, sino que el cantante tras "Azul" explicó que "en lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estas tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace un poco ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para los bebés".

Para finalizar, expuso su particular idea de negocios y su nuevo emprendimiento: "Estoy queriendo hacer una marca de mema para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos".