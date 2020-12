Rafael Olarra despeja las dudas y confirma que está en pareja con Lucila Vit

Los rumores ya sonaban desde hace un tiempo y ahora Rafael Olarra despejó las dudas: está conociendo fuera del ámbito laboral a Lucila Vit. Durante la jornada se había especulado con un romance entre ambos, debido a un osado mensaje en redes sociales.

Pero en conversación con el programa Me Late, de TV+, el ex defensa de Universidad de Chile aseguró que "estamos iniciando algo, estamos conociéndonos aún más en otro ámbito que no es el profesional y claramente tenemos muchas cosas en común. Ojalá que pudiera fructificar. A mí me encantaría".

Y no fue el único rumor que quiso disipar, ya que hace algunos meses el actual comentarista deportivo preparaba su matrimonio con Natalia Mandiola, una relación que terminó, pero no debido a una infidelidad, como se había comentado en redes sociales.

"Jamás porque esos errores ya los había cometido y no los quería volver a cometer jamás. Jamás es jamás", aseguró Rafael Olarra en conversación con Daniel Fuenzalida y agregó que lo dice "de corazón", porque "aparte de eso siento que uno va aprendiendo cosas en el camino. Ya tengo 42 años, tengo dos hijos, entonces de verdad que duele que se comente con tanta liviandad cosas que son delicadas porque hay sentimientos, porque hay cariño".

El ex seleccionado chileno también señaló que con Mandiola "no tenemos contacto. Ninguno" y le deseó "el mejor de los éxitos", porque "a mí me contaban, amigos, hermanos, que la veían con una pareja nueva y, de verdad, le deseo lo mejor. Que ponga todas sus pilas ahí, que es una súper buena chica".

Rafael Olarra le comentó un osado mensaje a Lucila Vit, iniciando los rumores:

Lucila Vit también hizo comentarios en las publicaciones de Rafael Olarra