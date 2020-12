Revelan especial tarjeta de Navidad del príncipe Harry y Meghan Markle junto a su hijo Archie

En un año movido para el príncipe Harry y Meghan Markle, pues marcó el alejamiento de la pareja de la realeza británica, los jóvenes intentaron mantener algunas tradiciones, como es el envío de una tarjeta de Navidad.

Tal como han dado a conocer medios internacionales, Harry y Meghan enviaron saludos de fin de año a las instituciones que aún apoyan. Por ejemplo, The Mayhew, quienes trabajan para ayudar a perros, gatos y las comunidades que viven estos animales.

Además de dar a conocer la especial tarjeta -que tiene la particularidad de ser una ilustración basada en una fotografía de Meghan, Harry y Archie, más dos perros-, The Mayhew anunció que quien fuera duquesa de Sussex hizo una donación personal.

Según reporta Entertainment Weekly, la foto original fue tomada por la madre de Markle, Doria Ragland.

Desde su, algo que causó roces entre Harry y el príncipe William, los tres han estado viviendo en Estados Unidos.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew 🐶🐱 (@themayhew) December 23, 2020